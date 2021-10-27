Рейтер: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ Георгиевой на заседание в ее защиту

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Всемирный банк отклонил запрос директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на проведение заседания в ее защиту из-за обвинений в том, что она на посту директора Всемирного Банка оказывала давление на подчиненных для вмешательства в составление рейтингов.