Оценка потенциала Солнца к возникновению вспышек экстремальной мощности

Современные исследования подтверждают, что Солнце способно на вспышки экстремальной мощности, сопоставимые с супервспышками, наблюдаемыми на звездах, аналогичных нашему светилу.
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