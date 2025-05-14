МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц опозорился, выдвинув ультиматум президенту России Владимиру Путину по поводу прекращения огня на Украине, такое мнение высказал редактор немецкого издания Berliner Zeitung Симон Цайзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии