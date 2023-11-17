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Авербух о Медведевой в роли Кармен: «Видно, как Женя с каждым спектаклем делает шаг вперед навстречу эмоциям, заполняет все мгновения»

— Прошло шоу «Кармен» с Евгенией Медведевой, которая раньше не исполняла главные роли в ваших драматических постановках.

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