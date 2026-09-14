Лидер группы «Звери» Рома Зверь выразился нецензурно на бесплатном концерте в Лужниках

Вокалист и лидер российской рок-группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) стал участником инцидента на бесплатном фестивале «Энергия спорта», который прошёл 12 сентября в московских Лужниках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Горсть орехов в д...
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым