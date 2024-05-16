Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Финразведка и банки будут обсуждать упрощение открытия счетов без визита в банк

Финразведка и банки будут обсуждать упрощение открытия счетов без визита в банк

Росфинмониторинг концептуально поддерживает предложение открывать счета клиентам без посещения банка, если ранее они уже прошли личную проверку в другом банке.

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