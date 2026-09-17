Украина ночью не смогла сбить ни единой дальнобойной ракеты

Вадим Савицкий/ТАСС Украинские военные не сбили ни одной дальнобойной ракеты из тех, которые были запущены российскими войсками по военным целям.
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