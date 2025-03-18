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Фиона Хилл сообщила об открытых насмешках Путина над Трампом

Фиона Хилл сообщила об открытых насмешках Путина над Трампом

В интервью изданию The Foreign Affairs бывший советник президента США Дональда Трампа, Фиона Хилл, рассказала о том, что во время переговоров российский лидер Владимир Путин часто подшучивал над своим американским коллегой.

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