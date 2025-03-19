Анна Цивилева открыла в Кузбассе госпиталь МО для участников СВО из Сибири

В городе Юрга Кемеровской области открылся филиал 425-го военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации для лечения участников специальной военной операции, проживающих в Сибирском федеральном округе.
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