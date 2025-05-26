ТАСС: Фидан рассчитывает провести встречи с Путиным, Мединским и Нарышкиным

Руководитель министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает 26 мая провести встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, его помощником Владимиром Мединским и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
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