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Военный эксперт Клинцевич: активность российский военных в зоне СВО связана с подготовкой ВСУ к реваншу

Военный эксперт Клинцевич: активность российский военных в зоне СВО связана с подготовкой ВСУ к реваншу

Наступательная активность российский военных в зоне проведения специальной военной операции обусловлена подготовкой Вооруженных сил Украины к реваншу путем активного насыщения Киева тяжелым вооружением.

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