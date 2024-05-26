Курский бизнес-омбудсмен Денис Водопьянов провел совещание со своими общественными помощниками

24 мая 2024 года, в преддверии Дня Российского предпринимательства, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Денис Водопьянов встретился со своими общественными представителями по видам деятельности и территориям, а также руководителями отраслевых бизнес-объединений.