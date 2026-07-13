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ГТРК Татарстан

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В Татарстане подвели итоги проекта «Кадровый резерв»

В Казани завершился Республиканский молодежный проект «Кадровый резерв». В ИТ-парке прошла финальная защита участников, а в Присутственных местах Казанского Кремля состоялась церемония награждения победителей, финалистов и участников программы.

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