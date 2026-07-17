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Все о сексе и отношениях :)

18 893 подписчика

Пятничная клубничка

Пятничная клубничка

Горячие красотки этой недели Горячие красотки этой недели.

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Комментарии
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ДЕ
Денис Ефремов
Девчонки супер...
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1 м.
thb68
Классс! Супер - и сиськи (силиконовые не надо было включать) и приятный животик от пупка до лобка и ямочки на пояснице ❤️
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3 н.
Юрий
...........ямочки на пояснице ....... это  ямочеи Венеры....  Считается, что такое название ямкам Венеры дал Микеланджело. Он восхитился пикантной чертой женского тела и назвал эту особенность в честь римской богини красоты, любви, секса и плодородия.
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3 н.