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Царьград

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А где ракета? жители Краснодара не увидели на Гагаринском бульваре многострадальный монумент

А где ракета? жители Краснодара не увидели на Гагаринском бульваре многострадальный монумент

Сегодня арт-объект демонтировали. На одном из эвакуаторов ракету заметили на Северном мосту.Сегодня жители Фестивального микрорайона не увидели на Гагаринском бульваре арт-объект в виде ракеты.

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