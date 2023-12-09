Кавалер ордена Мужества капитан Илья Капитонов вывел свое подразделения из-под огня РСЗО «Himars»

Благодаря грамотному руководству капитана Капитонова И.Ю. его отряд многократно перемещал пункт управления инженерным обеспечением под непрекращающимися и интенсивными миномётными и артиллерийскими обстрелами.
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