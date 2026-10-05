Институт прикладной геофизики: на Солнце произошла мощная вспышка класса M1.1

В ночь на 6 октября на Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего по мощности класса M. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
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