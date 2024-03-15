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Кафанов объяснил вызов 33-летнего Лодыгина: «Панатинаикос» играет в футбол, который ближе сборной России. Юра достойно представляет российскую школу за границей»

Накануне сборная начала подготовку к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем. В состав вызваны четыре вратаря – Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Александр Максименко и Юрий Лодыгин.

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