Волонтеры Тарко-Сале очистили парк Прибрежный в рамках акции «Вода России»

В Тарко-Сале 24 июля прошла Всероссийская акция «Вода России». К экологическому субботнику присоединились сотрудники спортшколы «Факел», педагоги и воспитанники детсадов, сообщили в группе «ВКонтакте» управления природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района.
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