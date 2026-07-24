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Волонтеры Тарко-Сале очистили парк Прибрежный в рамках акции «Вода России»

Волонтеры Тарко-Сале очистили парк Прибрежный в рамках акции «Вода России»

В Тарко-Сале 24 июля прошла Всероссийская акция «Вода России». К экологическому субботнику присоединились сотрудники спортшколы «Факел», педагоги и воспитанники детсадов, сообщили в группе «ВКонтакте» управления природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района.

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