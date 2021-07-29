Происшествия

5 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Оптимизация медицины в действии. Такого никогда не было бы в СССР. Сейчас после тяжелого инфаркта человека выписывают...Александр Бастрык...
  • Петр Петрович
    Бастрыкин, почему твой следственный комитет не займётся деятельностью жидо-бандеровского эха Москвы?Александр Бастрык...
  • geo1804
    что за книги и кто их будет читать ?В Курганской обла...

218 лет тыловым подразделениям МВД России

218 лет тыловым подразделениям МВД России

Свою историю подразделения, реализующие материально-техническое и хозяйственное обеспечение ведомства, ведут с 1803 года - с момента создания Экспедиции государственного хозяйства, Экспедиции государственной медицинской управы и Главного правления почт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх