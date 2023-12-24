12 декабря 2023г. популярному актёру и кинорежиссёру исполнилось бы 95. Стена дома по ул. Сумской в Харькове, с огромным граффити, на котором Леонид Быков изображён в советской военной лётчицкой форме, ныне закрашена вандалами-десоветизаторами, как и муралы лётчицы Гризодубовой, певицы Шульженко, физика Ландау — личностей, чья жизнь была связана с Харьковом.
Солнечный свет Леонида Быкова
Комментарии
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Леонид Попивняк
Прекрасный Актёр и Режиссёр! Вечная память!
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10 час.
Иван Ребров
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6 час.
владимир рябченко
исполнилось БЫ...................😇
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5 час.
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