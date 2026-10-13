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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Бросил больную Зубареву, избивал вторую жену и чуть не оставил ее без жилья: Почему дочь Игоря Шавлака не хочет иметь с ним ничего общего

Шоу-бизнес: Бросил больную Зубареву, избивал вторую жену и чуть не оставил ее без жилья: Почему дочь Игоря Шавлака не хочет иметь с ним ничего общего

Игорь Шавлак стал одним из тех редких счастливчиков, которым крупные роли доставались уже в начале карьерного пути.

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