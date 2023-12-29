В Приморье УФАС пресекло беспредел на границе с КНР

В Приморье пресечена реализация антиконкурентного соглашения, заключенного при организации движения грузовых автомобилей к пункту пропуска «Пограничный», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Приморского УФАС России.
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