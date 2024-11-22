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Иностранцы с кольями снова берут древний Владимир

Иностранцы с кольями снова берут древний Владимир

Русский Колоколъ Скрин видео канала "Бутылка" Пока это делают мелкие группы и по ночам.

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Комментарии
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В
Виктор
Это не русские добрые, это власти России добрые за счет русских.
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19 час.
тн
татьяна неструева
они не добрые   они  предатели   их за миграцию нужно судить .  идет   война   наш  народ гибнет   а эти  гниды под  шумок  завозят  азиатских  отбросов   преступников  которые ненавидят нас  .  разве это  не предательство   разве это не диверсия   против   страны  и русских  . ?
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19 час.
Константин
у власти те, кто в девяностые развалил страну и продолжают разваливать и войну не называют войной, потому что по законам военного времени не получится &quot;своих не бросать&quot;
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3 час.

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