Русский Колоколъ Скрин видео канала "Бутылка" Пока это делают мелкие группы и по ночам.
Иностранцы с кольями снова берут древний Владимир
Комментарии
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В
Виктор
Это не русские добрые, это власти России добрые за счет русских.
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19 час.
тн
татьяна неструева
они не добрые они предатели их за миграцию нужно судить . идет война наш народ гибнет а эти гниды под шумок завозят азиатских отбросов преступников которые ненавидят нас . разве это не предательство разве это не диверсия против страны и русских . ?
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19 час.
Константин
у власти те, кто в девяностые развалил страну и продолжают разваливать и войну не называют войной, потому что по законам военного времени не получится "своих не бросать"
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3 час.
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