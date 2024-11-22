Иностранцы с кольями снова берут древний Владимир

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татьяна неструева

они не добрые они предатели их за миграцию нужно судить . идет война наш народ гибнет а эти гниды под шумок завозят азиатских отбросов преступников которые ненавидят нас . разве это не предательство разве это не диверсия против страны и русских . ?