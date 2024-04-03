Politico: служившие с Залужным сообщили о риске развала линии фронта для ВСУ

Украинские офицеры, служившие под командованием бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного сообщили об имеющемся большом риске развала линии фронта там, где Вооруженные силы России сосредоточат свое наступление.
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