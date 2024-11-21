Ставки ипотеки будут бить рекорды: к концу года они могут превысить 30%

Эксперты допустили подъем средних ставок по ипотеке выше 30% к концу года Возможное повышение Центробанком ключевой ставки в декабре приведет к тому, что средние ставки по рыночной ипотеке могут в конце года выйти на новый максимум и превысить 30% В середине ноября 2024 года средние базовые ипотечные ставки по рыночным программам превысили 28%, а максимальные ставки по той же рыночной ипотеке в некоторых банках доходят до 43% годовых.