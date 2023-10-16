Бастрыкин поручил завести дело после избиения выходцами из Азербайджана прохожих в Санкт-Петербурге

Видео расправы иностранных граждан над местными жителями появилось в интернете.По поручению Главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело в отношении выходцев из Азербайджана, которые подозреваются в массовом избиении прохожих.
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