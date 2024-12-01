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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» первым забросил 100+ шайб в этом сезоне НХЛ – за 24 игры. У «Нью-Джерси» – 94 гола в 27 матчах, у «Виннипега» – 93 в 24 встречах

В матче регулярного чемпионата «Кэпиталс» обыграли «Нью-Джерси» со счетом 6:5. Теперь на счету команды 101 забитый гол в нынешнем сезоне.

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