В тренерский штаб сборной мира КХЛ войдут Михаил Кравец и Леонид Тамбиев

Турнир пройдёт в Петербурге с 12 по 15 декабря Тренерский штаб сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала пополнится опытными специалистами: главные тренеры «Куньлуня» Михаил Кравец и «Адмирала» Леонид Тамбиев войдут в тренерский штаб, возглавляемый канадскими специалистами Майком Кинэном и Майком Пелино.
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