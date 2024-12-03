В тренерский штаб сборной мира КХЛ войдут Михаил Кравец и Леонид Тамбиев

Турнир пройдёт в Петербурге с 12 по 15 декабря Тренерский штаб сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала пополнится опытными специалистами: главные тренеры «Куньлуня» Михаил Кравец и «Адмирала» Леонид Тамбиев войдут в тренерский штаб, возглавляемый канадскими специалистами Майком Кинэном и Майком Пелино.