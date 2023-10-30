АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Интересно, а как они будут завощить комплектующие? Через Россию?Эксперт Бургазлие...
  • Евлампий
    Для кого проводят эти грёбанные опросы?!Российский авторы...
  • Татьяна Ермолова
    Гпдд наплевать на законы, нелпгальные перевозчики стоят на автобусных остановках (на самых раз етках) а гпдд проезжае...Депутат Госдумы о...

Все плюсы и минусы самого крупного SUV в линейке производителя

Все плюсы и минусы самого крупного SUV в линейке производителя

﻿﻿Автомобили китайской марки JAC не пользуются спросом в России. Скажем, если лидер «небесного» сегмента – компания Chery – получила от продажи своих автомобилей в январе-сентябре 234,7 млрд рублей, то JAC – всего 17,3 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх