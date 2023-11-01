Посол в Израиле Викторов: ХАМАС удерживает в Газе пять-шесть граждан России

На текущий момент в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся пять или шесть российских граждан. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
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