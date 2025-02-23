Боевики ВСУ обстреляли ДНР 18 раз за сутки

Украинские националисты 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 58 боеприпасов. Об этом пишет управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины в своем телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии