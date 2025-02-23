Страна и люди
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Страна и люди

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Боевики ВСУ обстреляли ДНР 18 раз за сутки

Боевики ВСУ обстреляли ДНР 18 раз за сутки

Украинские националисты 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 58 боеприпасов. Об этом пишет управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины в своем телеграм-канале.

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