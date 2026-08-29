В Стародубе временно ограничена продажа бензина на АЗС для частных машин

Отпуск топлива для частных авто приостановлен на одной из АЗС Стародубского округа, возобновление продажи бензина ожидается 29 августа.
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