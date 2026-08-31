«Атлетико» сделал предложение «Ювентусу» по аренде Дэвида

«Атлетико» хочет взять в аренду нападающего «Ювентуса» Джонатана Дэвида.«Атлетико» хочет взять в аренду нападающего «Ювентуса» Джонатана Дэвида.
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