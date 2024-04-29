Александр Овечкин обогнал Игоря Ларионова по матчам за карьеру в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сыграл в 151-м матче в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на чистое пятое место среди российских игроков по этому показателю.
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