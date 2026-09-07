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‼️🇺🇦🤣 «Не гадко вам сидеть за одним столом с военным преступником?» — Гордон обратился к Уиткоффу ▪️«Не гадко вам сидеть за одним столом с международным военным преступником, палачом украинского народа, который лично виноват в украинской трагедии?», — спросил Гордон.

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