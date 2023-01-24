В Госдепе США анонсировали появление новостей о поставке танков Leopard 2 на Украину в ближайшее время

Соединенные Штаты не будут давить на Германию в вопросе возможных поставок танков Leopard 2 на Украину, данный вопрос может быть решен без участия США уже в ближайшее время.
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