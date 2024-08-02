На улицы Архангельска вышли 40 новых трёхдверных автобусов

Сразу на девяти городских маршрутах столицы Поморья в первые дни августа вышли просторные Лиаз-5292. В ТК «Рико» заявили, что это первая партия новых автобусов, приобретенных компанией за счет собственных средств по программе «Безопасные Качественные Дороги».