На улицы Архангельска вышли 40 новых трёхдверных автобусов

Сразу на девяти городских маршрутах столицы Поморья в первые дни августа вышли просторные Лиаз-5292. В ТК «Рико» заявили, что это первая партия новых автобусов, приобретенных компанией за счет собственных средств по программе «Безопасные Качественные Дороги».
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