В Европе напуганы визитом Фицо в Москву – Politico

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в воскресенье провел личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по обеспечению постоянного доступа к дешевому российскому ископаемому топливу.
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