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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Почему русский не имеет права быть богатым?

Почему русский не имеет права быть богатым?

Совершенно иначе звучат некоторые лозунги, если добавить в них слово «русский». Борцы за народ, к примеру, утверждают, что они болеют душой за «русского Ваню», который беден и выпивает, но зато готов работать по 14 часов у станка или даже идти в окопы ради их великих идей.

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