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Гальтье о 5:0 с «Клермоном»: «Игроки «ПСЖ» получают удовольствие от работы. Особенная команда»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о матче с «Клермоном» (5:0) в Лиге 1. – Мы продолжаем делать то, что делали в турне по Японии и в матче за Суперкубок Франции.

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