Мировое обозрение

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МАГАТЭ рвется с инспекцией на Запорожскую АЭС, несмотря на протест Киева

МАГАТЭ рвется с инспекцией на Запорожскую АЭС, несмотря на протест Киева

Несмотря на сопротивление Киева, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) «активно» готовит визит экспертов на Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся под контролем российских сил.

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