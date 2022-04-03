Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mullonen
    Гы... на 360 или на 180?"Роковой поединок...
  • Владимир
    когда уже закроют эту лавочку?В ПФР сообщили ва...
  • Александр
    Удивляюсь способности работников ПФР  создать шумиху о якобы громадных расходах на дополнительные выплаты, которые по...Важную доплату в ...

Юнармейцы примут участие в военно-спортивной игре «Зарница» в Приморском крае

Юнармейцы примут участие в военно-спортивной игре «Зарница» в Приморском крае

Мероприятие начнется с торжественного построения участников и гимна Российской Федерации, далее будет проведен конкурс «Угадай мелодию» (ребята будут соревноваться в знании песен военных лет).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх