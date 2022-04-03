Юнармейцы примут участие в военно-спортивной игре «Зарница» в Приморском крае

Мероприятие начнется с торжественного построения участников и гимна Российской Федерации, далее будет проведен конкурс «Угадай мелодию» (ребята будут соревноваться в знании песен военных лет).
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