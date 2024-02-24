MWM: Украине будет сложно найти замену уничтоженным ЗРК Patriot

Global Look Press/IMAGO/Karolis Kavolelis Украинским властям будет тяжело заменить уничтоженные российскими войсками зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на фоне проблем с поставками вооружений от западных союзников, полагает издание Military Watch Magazine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии