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Если Меркель умеет злорадно хохотать, сейчас для этого самое подходящее время

Если Меркель умеет злорадно хохотать, сейчас для этого самое подходящее время

Выборы в региональные парламенты Германии продолжают завершаться сенсациями. На сей раз партия канцлера Фридриха Мерца потерпела в Мекленбурге – Передней Померании такое поражение, какого ей не наносил никто и никогда.

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