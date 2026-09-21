Если Меркель умеет злорадно хохотать, сейчас для этого самое подходящее время

Выборы в региональные парламенты Германии продолжают завершаться сенсациями. На сей раз партия канцлера Фридриха Мерца потерпела в Мекленбурге – Передней Померании такое поражение, какого ей не наносил никто и никогда.
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