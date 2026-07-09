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В Алматы открыли обновленную площадь Республики после масштабной реконструкции

В Алматы открыли обновленную площадь Республики после масштабной реконструкции

В Алматы завершилось масштабное благоустройство площади Республики. После реконструкции одно из главных общественных пространств города получило обновленные пешеходные зоны, современное освещение, новые фонтаны, зоны отдыха, детские площадки и озеленение, сообщили в пресс-службе городского акимата.

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