В Алматы открыли обновленную площадь Республики после масштабной реконструкции

В Алматы завершилось масштабное благоустройство площади Республики. После реконструкции одно из главных общественных пространств города получило обновленные пешеходные зоны, современное освещение, новые фонтаны, зоны отдыха, детские площадки и озеленение, сообщили в пресс-службе городского акимата.
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