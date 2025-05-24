Первый шаг

Станислав Федотов

Церковь Иоанна Богослова на Ишне Не к индийской экзотике — Шиве и Вишну И не в Мекку — навстречу священной молве — К Богослову Иоанну шагаю, на Ишну, Вдоль шоссейки, с шипеньем ползущей к Москве. Ветер свищет в три пальца разбойничьей трелью, Сыплет пухом разодранных снежных перин… За спиною — Ростов, осажденный метелью, А вокруг меня — Русь… Я пред нею — один. Будто в сказке — но въявь! — раздобыл из горы меч. Кладенец! Пусть враги налетают стеной!.. А шоссейка шипит — будто вправду Горыныч, А машины на ней — будто гребень стальной. Слева, может, не озеро — впрямь поле брани? С кем сразиться за Русь на краю ледяном?.. Нет, помстилось на миг — так бывает в буране. Да и мысли настойчиво все об одном. В старых градах бывал — мимоходом, нечасто; Княжьи зрел терема, с похвалой не спеша… Но вот так — сердцем к сердцу — еще не встречался С той землей, где российская зрела душа. Ей не надо в любви признаваться несмело, Сыпать жемчуг и злато провидческих снов — Все-то знает она, просто время приспело, И меня, славянина, позвал Богослов. Вот и сам он в сторонке — в чешуйчатых латах. Скрыто шлемом, надвинутым низко, чело. Перед ним даже вьюга присела на лапах И шоссейку-Горыныча вбок увело. Он позвал меня не на свидание с Богом, А к истокам Руси. Это к ним, не дыша Все века припадают бойцы перед боем, Чтоб наполнилась русскою силой душа. Значит, все-таки — бой? Но с какой окаянной Вражьей силой? С кем выпал сразиться черед? — Оглянись и вглядись: бой идет постоянный. За Россию, за русскую душу идет. Разных наций и вер сколько нынче ордынцев, Возмечтавших (любого из них потряси): Чтоб, других уважая, мы не смели гордиться Тем, что русские мы — внуки древней Руси. И немало уже сила вражья успела Натворить — не пора ли ей дать укорот!.. Вдруг метель улеглась — видно время приспело. А вокруг — люди… люди… Россия. Народ.