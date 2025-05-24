Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 015 подписчиков

Первый шаг

Первый шаг

Когда история поворачивает свои жёсткие страницы, находятся те, кто способен сказать не просто слова — а слова-знамена, слова-убеждения, за которыми стоит вся мощь народной правды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Станислав Федотов
Церковь Иоанна Богослова на Ишне Не к индийской экзотике — Шиве и Вишну И не в Мекку — навстречу священной молве — К Богослову Иоанну шагаю, на Ишну, Вдоль шоссейки, с шипеньем ползущей к Москве. Ветер свищет в три пальца разбойничьей трелью, Сыплет пухом разодранных снежных перин… За спиною — Ростов, осажденный метелью, А вокруг меня — Русь… Я пред нею — один. Будто в сказке — но въявь! — раздобыл из горы меч. Кладенец! Пусть враги налетают стеной!.. А шоссейка шипит — будто вправду Горыныч, А машины на ней — будто гребень стальной. Слева, может, не озеро — впрямь поле брани? С кем сразиться за Русь на краю ледяном?.. Нет, помстилось на миг — так бывает в буране. Да и мысли настойчиво все об одном. В старых градах бывал — мимоходом, нечасто; Княжьи зрел терема, с похвалой не спеша… Но вот так — сердцем к сердцу — еще не встречался С той землей, где российская зрела душа. Ей не надо в любви признаваться несмело, Сыпать жемчуг и злато провидческих снов — Все-то знает она, просто время приспело, И меня, славянина, позвал Богослов. Вот и сам он в сторонке — в чешуйчатых латах. Скрыто шлемом, надвинутым низко, чело. Перед ним даже вьюга присела на лапах И шоссейку-Горыныча вбок увело. Он позвал меня не на свидание с Богом, А к истокам Руси. Это к ним, не дыша Все века припадают бойцы перед боем, Чтоб наполнилась русскою силой душа. Значит, все-таки — бой? Но с какой окаянной Вражьей силой? С кем выпал сразиться черед? — Оглянись и вглядись: бой идет постоянный. За Россию, за русскую душу идет. Разных наций и вер сколько нынче ордынцев, Возмечтавших (любого из них потряси): Чтоб, других уважая, мы не смели гордиться Тем, что русские мы — внуки древней Руси. И немало уже сила вражья успела Натворить — не пора ли ей дать укорот!.. Вдруг метель улеглась — видно время приспело. А вокруг — люди… люди… Россия. Народ.
Ответить
13 час.
СФ
Станислав Федотов
Написано 40 лет назад.
Ответить
13 час.
наверх