Молодёжь Поморья приглашают поучаствовать в конкурсе «Россия. Горизонты – 2024»

К участию приглашаются северяне в возрасте от 18 до 35 лет, как имеющие профессиональное образование, так и без негоРегистрация и отбор заявок производится до 15 апреля 2024 года через сайт «Россия-горизонты.
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