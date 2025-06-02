Театр абсурда
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Театр абсурда

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Есть и хорошие новости: в Солнечногорске суд отказал следствию в заключении под стражу русского парня Василия Румянцева

Есть и хорошие новости: в Солнечногорске суд отказал следствию в заключении под стражу русского парня Василия Румянцева

ИА "Русский ГУП Продакшн" Фото из личного архива Напомним, что в октябре 2024 года в ходе дорожного конфликта между уроженцем г.

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