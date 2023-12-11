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«Сан-Хосе» 3 раза подряд перевел матчи в овертаймы при отыгрыше дефицита в 2+ шайбы. Клуб дважды победил и проиграл «Вегасу» по буллитам

Сегодня «Шаркс» уступили «Вегасу» (4:5 Б), при этом по ходу матча отыгрались с 1:3 и 2:4. Майк Хоффман перевел игру в овертайм на 59:21.

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